Vliegenoverlast door dode kat

Uithoorn – Een buurtgenoot keek vreemd op toen ze bij snackbar de Bokkesprong lekker een ijsje zat te eten. “In het huis ernaast zag ik iets bewegen. Toen ik wat dichterbij ging kijken, zaten er honderden vliegen tegen het raam,” vertelt ze tegen deze krant.

Het huis tussen het cafetaria en Van der Schot assurantiën & hypotheken aan de Prinses Christinalaan staat al tijden leeg. Volgens Marian, eigenaresse van De Bokkesprong, is het van een familie uit Indonesië. Zij mogen er natuurlijk mee doen wat ze willen en daarom kan ook de gemeente er weinig aan doen.

Inmiddels is nu wel actie ondernomen en bleek dat er een dode kat heeft gelegen in het pand, waardoor de vliegenplaag is ontstaan. Snackbar De Bokkesprong heeft geen last gehad van de vliegen.