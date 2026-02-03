Mijdrecht – Geen zwemmers die baantjes trekken of een groep die zwemles volgt, maar een e-foil die over het diepe van het Veenweidebad in Mijdrecht scheert. De test van deze e-foil is zeer succesvol. Het board komt bij snelheid uit het water, gedragen door de frontwing die scholier Esmee de Groot heeft ontworpen en gebouwd.

De precieze vorm en afmetingen van de frontwing geven de opwaartse kracht, waardoor e-foiler Maron Smit hoog boven het water surft. De frontwing is gemaakt in de 3D printer van de MakerSpace Veenlanden. De afwerking is gedaan bij Polyester.nl. Met dank aan Erik Lenting voor de tips, materialen en werkplaats. Veenlanden docent Bart Kappé heeft dit succes begeleid. Alle dank aan het Veenweidebad voor hun enthousiaste medewerking in dit bijzondere en spectaculaire experiment.

Vliegend door het Veenweidebad. Foto: aangeleverd.