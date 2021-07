Vlag halfstok voor Peter R. de Vries op Raadhuis

Aalsmeer – Het condoleanceregister voor Peter R. de Vries in het Raadhuis van Aalsmeer is nog tot en met dinsdag 27 juli geopend. Inwoners kunnen hier terecht voor een laatste eer aan de in Aalsmeer geboren misdaadverslaggever, die op 15 juli overleden is aan de verwondingen ten gevolge van de moordaanslag een week eerder in Amsterdam.

Gisteren, woensdag 21 juli, heeft Nederland massaal een laatste groet gebracht aan Peter R. de Vries. Vandaag, donderdag 22 juli, nemen vrienden en familie afscheid van de journalist met een groot hart voor rechtvaardigheid.

Burgemeester Gido Oude Kotte: “Na dinsdag 27 juli sturen we het register naar de familie met een foto van de gedenkplek en bloemen. Ook zal vandaag (donderdag) de dag van de begrafenis, de vlag op het Raadhuis half stok hangen als eerbetoon aan Peter R. de Vries.”