Vince schenkt tv aan kinderafdeling Ziekenhuis

Amstelveen – “Ik wens dat de kinderafdeling van Ziekenhuis Amstelland een televisie krijgt voor de grote kinderen om te kunnen gamen.” Deze wens stopte Martine Groen, verpleegkundige van Ziekenhuis Amstelland, in de wensbank in de hal van Ziekenhuis Amstelland. Yvonne de Keulenaar las de oproep in de krant en stond dezelfde week nog op de kinderafdeling om samen met haar 18-jarige zoon Vince een televisie te overhandigen. “De tv was eerder van mijn opa en oma”, zegt Vince. “Ik heb de tv een tijdje gebruikt om te gamen en om films te kijken. Ik sta deze nu graag af aan de kinderafdeling van het ziekenhuis.” Lisa, medisch pedagogisch medewerker, en Maaike, verpleegkundige, namen de televisie heel graag in ontvangst. “Wij zijn Martine dankbaar dat ze de wens heeft ingevuld. De oude tv is gevallen waardoor er een grote streep in het beeld zit. Daarover kregen we al klachten van de kinderen”, lachen ze beiden. “Met deze tv zullen ze erg blij zijn.”

Wensbank kunstwerk

Sinds begin dit jaar staat de wensbank in de hal van Ziekenhuis Amstelland. Dit kunstwerk is ontworpen door Piet Cohen uit Amstelveen en gemaakt door de creatievelingen van Werk- en Dagcentrum Middelpolder van Stichting Ons Tweede Thuis. Patiënten, medewerkers en bezoekers kunnen wensen in de wensbank achterlaten of online een wens indienen. Periodiek worden door Ziekenhuis Amstelland en WISH3 de mooiste wensen vervuld.

Foto: Van links naar rechts: Lisa en Maaike krijgen de televisie voor de kinderafdeling uit handen van Yvonne en Vince. Foto: Ziekenhuis Amstelland.