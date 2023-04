Vijfde Beroepenfeest meer dan geslaagd!

Aalsmeer – Politieman, hovenier of mondhygiëniste. Vmbo-leerlingen kunnen alles worden. Dat heeft het Beroepenfeest Veen en Amstelland On Stage op dinsdag 4 april wel bewezen. Op dit beroepenoriëntatiefeest kregen meer dan 1.000 vmbo-leerlingen de kans in contact te komen met beroepsbeoefenaren van hun dromen. Het was een groot succes. Er werden fantastische matches gemaakt voor de Doe Dag op 18 april. Dan leggen alle leerlingen twee werkbezoeken af; één bezoek in de ochtend en één in de middag.

Brood en taart

Het Beroepenfeest vond plaats in sporthal De Waterlelie. Meer dan 250 beroepsbeoefenaren waren vertegenwoordigd. Eén van hen is Jasper Engel van Bakkerij Vooges. “Ik heb super veel matches gemaakt’’, zegt hij na afloop van het Beroepenfeest. Hij is ’s ochtends al om 4 uur opgestaan en had er al een werkdag op zitten voordat hij bij het Beroepenfeest arriveerde. Toch vindt hij het belangrijk aanwezig te zijn en zijn mooie beroep te vertegenwoordigen. “Ik heb zoveel enthousiaste leerlingen gesproken dat ik aan het eind van de middag zelfs ‘nee’ moest verkopen’’, zegt hij. “Heel veel leerlingen zijn nieuwsgierig naar de Doe Dag bij ons. Dan laten we hun zien hoe ons vak er uitziet. We gaan brood bakken, maken een rondgang door de bakkerij en maken tot slot een taartje.’’

Kinderen en dieren

Lieke, leerling van Yuverta, heeft andere matches gemaakt. “Ik ga op de Doe Dag naar IKC Triade en kinderopvangorganisatie Solidoe’’, vertelt zij enthousiast. “Ik weet namelijk al dat ik later de kinderopvang in wil. Mijn moeder werkt ook met kleuters.’’ Ze kijkt uit naar de Doe Dag. “Ik denk wel echt dat dit gezellig wordt.’’ Het Beroepenfeest vond zij spannender. “Vanochtend was ik echt een beetje zenuwachtig’’, vervolgt zij openhartig. “Ik wist niet hoe de bedrijven zouden reageren. Nu ik hier ben, blijkt het gelukkig helemaal niet zo eng; ze vinden het allemaal heel leuk om met me te praten.”

May-Britt, ook een leerling van Yuverta uit Aalsmeer, heeft het helemaal goed aangepakt. “In de ochtend ga ik op werkbezoek bij de McDonalds en ‘s middags ga ik naar de dierenarts bij mij in het dorp”, zegt zij. “Ik weet namelijk al dat ik dierenarts wil worden, maar als ik 15 ben, ga ik eerst bij de McDonalds werken. Tijdens de Doe Dag op 18 april kan ik dat vast ervaren. Een vriendin van mij werkt daar al. Zij zegt altijd dat het vet leuk is. Ik ben benieuwd! Ik heb er zin in!”