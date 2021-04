Vijf nominaties voor park langs de Machineweg

Aalsmeer – Op de participatie website van de gemeente Aalsmeer (participatie.aalsmeer.nl) hebben maar liefst 86 inwoners van Aalsmeer een voorstel gedaan voor een naam voor het park langs de Machineweg.

Wethouder Robert van Rijn: “Een prachtig resultaat. Hieraan kunnen we zien dat dit onderwerp leeft in Aalsmeer en hoe betrokken iedereen is bij de naamgeving van het park. Ik wil ook iedereen bedanken voor hun inbreng.”

Uit de 86 inzendingen heeft de jury, bestaande uit wethouder Robert van Rijn, directeur Green Park Aalsmeer Dick van Harst en bestuurslid van de straatnaamcommissie Ruud Tol vijf namen genomineerd: Zwanenbloempark, als samentrekking van het Zwanenmeer en de Bloemhof en een mooie waterbloem, Wiebe Koopstrapark, Wiebe Koopstra is de laatste die het gemaal aan de Machineweg bediende, Bloemhofpark als verwijzing naar de naast het park gelegen sporthal, Jac. Stammespark, Jac. Stammes was een bekende jeugdtrainer van handbalvereniging Aalsmeer, en als laatste Machinepark, vanwege de ligging langs de Machineweg.

Breng uw stem uit

Van woensdag 7 tot woensdag 21 april kunnen inwoners stemmen op een van de vijf genomineerde namen op de website: participatie.aalsmeer.nl. De naam die de meeste stemmen krijgt, wordt voorgesteld aan het college om vast te stellen als definitieve naam voor het nieuwe park.