Viering Laatste Werkdag in horecagelegenheden

Aalsmeer – De inmiddels Aalsmeerse traditie staat weer voor de deur: Viering van de Laatste Werkdag en aanstaande vrijdag 28 december vindt dit gezellige treffen in nagenoeg alle horecagelegenheden in de gemeente plaats.

Ooit begonnen als afsluiting van het veiling-jaar, nu populair bij heel veel inwoners. In de middag, soms al in de ochtend, gaat men naar het café of restaurant en gaat met vrienden proosten op het afgelopen jaar. Inmiddels zijn inwoners wel gewend aan lange rijen voor de deuren van horecagelegenheden en van de ‘berg’ fietsen in de nabijheid van de café’s en restaurants kijkt ook nagenoeg niemand meer op.

Een aantal horecagelegenheden presenteert tijdens de viering van de Laatste Werkdag extra activiteiten en/of extra service. Wie in Centennial aan de Oosteinderweg 247 de Laatste Werkdag gaat vieren is welkom vanaf 11.00 uur en kan na afloop gebruik maken van de thuisbrengservice en wie gaat proosten in Joppe in de Weteringstraat kan dit doen met een drankje in echt glaswerk (geen plastic). In het Centrum kan de Laatste Werkdag ook gevierd worden in de Praam in de Zijdstraat, in De Oude Veiling in de Marktstraat en bij Vleghaar in de Chrysantenstraat (zoekt overigens nog mensen om glazen op te halen tijdens deze activiteit).

In Oost is ook The Beach open om het jaar met collega’s feestelijk op muziek af te sluiten. In Zuid, bij Sportzicht, kan tijdens de Laatste Werkdag-viering eveneens als extraatje gedanst en meegezongen worden. De zangers Wesley en Edo komen hier namelijk vanaf 15.00 uur optreden. Het café in de Sportlaan is al open vanaf 10.00 uur. Bacchus in de Gerberastraat trakteert eveneens op live-muziek tijdens de Laatste Werkdag. Wil Straathof en Guido van den Boorn van Blues2 verzorgen een optreden vanaf 16.00 uur. Het culturele café gaat open om 15.30 uur.

Tot slot: Er is een nieuwe locatie bijgekomen om deze traditie in ere te houden. De Gouwe Teen aan de Dreef 5 in de Hornmeer tovert deze Laatste Werkdag het café om in een exclusieve dancing en iedereen vanaf 21 jaar is welkom. De deur gaat open om 14.00 uur.