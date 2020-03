Rootsriders brengt ode aan Bob Marley

Amstelveen – Op vrijdag 27 maart wordt de 75e geboortedag van Bob Marley gevierd in Poppodium P60. De Rootsriders brengen een ode met een selectie van hun persoonlijke favoriete van de King of Reggae, maar natuurlijk ook met de onmisbare klassiekers.

Rootsriders is een Nederlands/Caribische muziekgroep, in Nederland vooral bekend door de tribute to Bob Marley liveshows. In 2013 toerde de band met veel succes door vooral Nederland, maar ook op Curaçao, dat concert trok bijna 3.000 betaalde toeschouwers. Maar, daar bleef het niet bij, in 2014 bracht de Rootsriders het album Survival35-live uit met een uitverkochte concertreeks in het voorjaar!

Nu is de band terug met een compleet nieuwe tour en op vrijdag 27 maart live in P60 Amstelveen! Meer informatie en tickets via www.p60.nl.