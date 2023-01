Vierde Bokkentocht: Ideaal weer en volop gezelligheid

Aalsmeer – Zaterdag 21 december werd voor de vierde keer de Aalsmeerse Bokkentocht gehouden. Niemand weet van tevoren wanneer deze vaartocht plaats gaat vinden, maar deze dag was wel erg goed gekozen. Droog, zonnig en geen wind. Bij het vriendenkoppel, die deze tocht verzonnen heeft, haakten uiteindelijk 25 pramen/bokken aan. Een gezellig samenzijn met circa 200 mensen was er op een eiland aan het Zwet, waar zelfs heel wat verklede mensen liepen.

Opdracht was een zo origineel mogelijke kerstboom mee te nemen. Nu die was er! Eén team had een paal van 8 meter met een boom bovenin in het eiland laten slaan. De overige bomen werden gelijk op het vuur gegooid, wat voor warmte en een prima sfeer zorgde. Na een rondje varen was er nog een nazit in café de Praam. Daar was het eveneens heel gezellig met later in de middag de prijsuitreiking.

Feestje op eiland bij het Zwet met kerstboomverbranding. Eigen foto.

De Bokkenwisselprijs mocht team ‘De Prutpraam’ in ontvangst nemen en de prijs voor de origineelste kerstboom is uitgereikt aan team ‘Rentapraam/Piet Keurigiespraam’, de bedenker van de kerstboom hoog in de paal. De prijs was ook origineel te noemen. Een uil, uitgezaagd door een Aalsmeerse uilenzager uit de stam van een dikke kerstboom. Iedereen kijkt terug op een leuke vierde editie met ideale weersomstandigheden en volop gezelligheid.

Foto: www.kicksfotos.nl (net als bij de Pramenrace zwaaien naar publiek).