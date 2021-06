Vier maal twee ‘druppels’ op de Bachlaan

Aalsmeer – Op de Bachlaan zijn afgelopen maandag 21 juni vier maal twee ‘druppels’ op het wegdek geplaatst. Deze druppels zijn ovale verhogingen in het wegdek om de snelheid op deze weg af te remmen.

Wethouder Verkeer Robert van Rijn: “Nu we de parkeerplekken langs de Bachlaan voor het Waterfront hebben gerealiseerd vraagt de weg ook om snelheidsverlaging van de automobilisten. Dit lukte niet met bebording en de maximum snelheid van 50 kilometer per uur. Na overleg met bewoners en politie hebben we snel gehandeld en deze tijdelijke maatregel genomen om de snelheid te verminderen.” In het najaar worden deze ‘druppels’ vervangen door drempels.

De bewoners zijn ook tevreden over de goede samenwerking in deze met de gemeente. Op de lange lintweg wordt vaak (te) hard gereden. Door de drempels behoort racebaan Bachlaan hopelijk tot het verleden. “De verkeersveiligheid is aangepakt en de vermeende overlast wordt bestreden”, aldus Hornmeer-bewoner Gerard Zelen.

“Deze samenwerking smaakt naar meer.” Speciale dank in deze verdienen volgens hem Arie, Zamad, Melissa en Bart. Vooral deze vier hebben zich ingespannen om de Bachlaan veiliger te maken!