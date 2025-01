Vier de Nationale Voorleesdagen met de Bibliotheek

Uithoorn – Tijdens de Nationale Voorleesdagen van woensdag 22 januari tot en met zaterdag 1 februari inspireert de Bibliotheek de bezoekers graag met een mooi programma en tips om het voorlezen nog leuker te maken.

Tijdens De Nationale Voorleesdagen worden in de bibliotheek allerlei evenementen georganiseerd rondom voorlezen voor (klein)kinderen. Voorlezen is erg belangrijk voor de ontwikkeling van het kind en zo leren ze vooral nieuwe woorden. In boeken en verhalen reizen we naar alle hoeken van de wereld: we kunnen andere continenten en culturen bezoeken, maar ook in onze eigen omgeving de grens overgaan. Daarnaast zorgt een voorleesmoment tussen jou en je (klein)kind voor een mooie band en herinneringen. Wie vandaag een prentenboek in huis haalt, kan vanavond al zo’n heerlijk voorleesmoment beleven. Een goed begin van een leuk, dagelijks ritueeltje – het begin van het jaar is daar een uitstekend moment voor.

Een greep uit het programma tijdens de Nationale Voorleesdagen

De aftrap van de Nationale Voorleesdagen is op woensdag 22 januari vanaf 15.30 uur in alle vestigingen van de Bibliotheek Amstelland. Er wordt voorgelezen uit het verhaal van het Prentenboek van het jaar 2025: Rinus van Ingrid Schubert. Na het voorlezen is er ruimte om nog even lekker te knutselen. Meer info over bovenstaande activiteiten en de kaartverkoop is te vinden op de website van de bibliotheek via deze link.

Blijven lezen

Als kinderen blijven lezen, is dit goed voor hun ontwikkeling. Ze hebben hier ook later bij het studeren, het vinden van een baan en het digitaal regelen van zaken profijt van. Dus, als je nu je jonge kind voorleest, ervaart het kind daar het hele leven de positieve effecten van.

Gratis bibliotheekabonnement

Ieder kind onder de 18 jaar kan gratis een bibliotheekabonnement aanvragen. Kom dus gauw tijdens De Nationale Voorleesdagen met jouw (klein)kind (0 tot 6 jaar) naar de bibliotheek en ontvang bij je inschrijving een voorleesknuffel cadeau van Rinus (zolang de voorraad strekt).

