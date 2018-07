Vervolg: Wandelen langs kunstwerken (1)

Aalsmeer – Na een onderbreking pakt de Nieuwe Meerbode de wandelingen langs kunstkasten weer op. Er zijn nieuwe kunstwerken bijgekomen, die het waard zijn om extra in het zonnetje gezet te worden. De reacties op de kunstkasten zijn veelal lovend, zowel tijdens het schilderen als na de voltooiing krijgen de makers complimenten. Er is duidelijk waardering voor deze nieuwe kunstvorm. De kleurloze elektriciteitskasten in de gemeente worden meer en meer omgetoverd tot kunstwerken met een hoofdletter k. Wie zijn de makers en waarom hebben zij voor een bepaalde opfleuring gekozen?

Pokémon Kunstkast

Schuin tegenover het Fort Kudelstaart staat voor de Genieloods een klein kastje. Als je een beetje hard loopt, dan schiet je er zo voorbij, maar doe dat vooral niet en stop op tijd. Want het gaat hier om zo een leuk geschilderd kastje door Hugo Abbing (10 jaar).

Favoriet

Op de mail reageerde hij als volgt: “Wat op mijn kast staat is van de televisieserie Pokémon. Ik heb mijn twee favoriete Pokémon erop gemaakt. De linker is Mimikyu en de rechter Ditto. Mimikyu komt in de serie Sun & Moon voor. Mimikyu heeft een kostuum aan om Pikachu te imiteren. Niemand weet wat er onder zit. Ditto is gekopieerd van de legendarische Pokémon Mew, maar was mislukt. Mewto is daarentegen wel goed gekopieerd en sterker gemaakt. Ik heb nog wel een favoriete Pokémon: Rayquaza maar die was te lastig. Rayquaza is een legendarische Pokémon. Mijn kast staat in de Fortbocht. Ik heb geprobeerd de bomen na te maken. Heel veel kinderen herkennen de Pokémon als zij er langs fietsen of lopen.”

Janna van Zon