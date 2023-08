Verspil geen grondstof, lever textiel in! ￼

Uithoorn – Op 2 augustus was “Earth Overshoot Day”, de dag dat we wereldwijd onze voorraad verantwoord geproduceerde grondstoffen hebben opgebruikt. Vanwege onze hogere consumptie kwam die datum voor Nederland al op 12 april. De datum van Earth Overshoot Day wordt ieder jaar berekend door Global Footprint Network, op basis van hoeveel we consumeren en hoeveel afval we creëren. Textielafval bijvoorbeeld, dat we ook kunnen inzetten voor een circulaire economie. Hergebruik van textiel is de meest duurzame manier van textielverwerking. Het textiel dat niet wordt hergebruikt, wordt gerecycled. En nog steeds kan meer textiel worden gered uit de restafvalcontainer. En daarmee uit de verbrandingsoven.

Inzamelpunten

Gemeente Uithoorn maakt gebruik van de welbekende textielcontainers van Sympany. Op sympany.nl/vind-een-kledingcontainer vindt u de textielinzamelpunten in onze gemeente. Alle ingezamelde textiel wordt beoordeeld op herbruikbaarheid of recyclebaarheid. Bij Sympany wordt 73% hergebruikt. Toch belandt meer dan 50% van het textiel nog steeds in het restafval. Terwijl er heel veel in de textielcontainer mag! Van gordijnen waar de kat in klom tot een veel te grote broek. Veel van dit textiel is nog te recyclen. Van poetslap en isolatiemateriaal tot nieuwe garens.

Twijfelt u of het in de textielcontainer mag, kijk op milieucentraal.nl/minder-afval/afval-scheiden/kleding-textiel-en-schoenen. Een matras of donzen dekbed, slaapzak of kussen mag naar het scheidingsdepot. Of ze kunnen een tweede leven krijgen als u ze inlevert bij een slaapspeciaalzaak die is aangesloten bij Duckydons (duckydons.nl/dons-recycling/inzamelpunten-dons). Dekbedden, slaapzakken en kussens met synthetische, katoenen, hennep, wollen of tencel vulling zijn niet recyclebaar. Deze horen bij het restafval.

Voor een beter klimaat

Door textiel in te zamelen in plaats van te verwerken als restafval bespaart Sympany bovendien 628 liter water per kilo textiel. Een gemiddelde Nederlander gooit per jaar 17,7 kg textiel weg; de verwerking ervan kost dus 11.115 literflessen water! En iedere kilo ingezameld textiel scheelt 9,89 kg CO2-uitstoot, ofwel zo’n 45 kilometer rijden met een gemiddelde auto. Kortom, gun elk stuk textiel een nieuwe bestemming. Ook als het kapot is. Doe textiel in een dichte plastic zak en lever het in.