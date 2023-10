Verschuivingen binnen winkelcentrum Zijdelwaard

Uithoorn – Na het vertrek van onder andere Jamin, Coco en Hazel, Anna per Due, All about hair en De dochter van Mies bleven deze panden in winkelcentrum Zijdelwaard leegstaan, maar dat zal niet meer lang duren.

Er staat een interne verhuizing op stapel om plaats te maken voor een grote publiekstrekker. De meeste inwoners hopen op een Action en/of een Dirk van den Broek. Een medewerkster van deze goedkope supermarktketen zegt desgevraagd dat over een filiaal in Uithoorn niets bekend is. Ondertussen is het plan om de hele rij van Intertoys tot en met de telefoonwinkel leeg te maken. In juli jl. werd er door Altera Vastgoed een aanvraag gedaan bij de gemeente Uithoorn om diverse winkelruimten samen te voegen. De eigenaar van het winkelcentrum heeft niet gereageerd op vragen over hun plannen.

Geheimzinnig

Er wordt nog erg geheimzinnig gedaan. Ook de winkeliers weten nog weinig. Zo wordt er gezegd dat Blokker gaat verhuizen naar de ruimte waar de woonwinkel Dochter van Mies voorheen zat. De eigenaar van telefoonwinkel R-mobiel bevestigt dat hij in het pand naast Zeeman komt. Voor kapper Joepsze is nog niet alles rond, maar een kapster vertelt dat zij waarschijnlijk hun kappersstoelen gaan verplaatsen naar de ruimte waar eerst een andere kapsalon zat. Het voortbestaan van speelgoedwinkel Intertoys in Uithoorn is onzeker en de filiaalmanager van Shoeby zegt nog van niets te weten.

The Read Shop zal volgend jaar zeker helemaal verdwijnen. Voor hen is er geen geschikte locatie meer in het winkelcentrum. “Het is zuur”, vindt een medewerkster die er al jaren werkt. Nog een supermarkt naast de bestaande Jumbo doet de diversiteit geen goed. “Ik ben blij dat er iets aan de leegstand wordt gedaan”, reageert Johan Plemp, eigenaar van de gelijknamige Jumbo. “Natuurlijk zie ik liever een andere invulling dan nog een supermarkt.” Hij wijst erop dat het maar geruchten zijn. “Er is nog niet met mij gecommuniceerd, dus ik ga me niet druk maken.” Bovendien verwacht hij niet dat er eind van het jaar een nieuwe invulling is. “Dat is niet realistisch, want er moet nog veel voorbereid worden. Ik ben positief ingesteld. Verandering biedt ook weer kansen.” De gemeente Uithoorn zou uitstel aangevraagd hebben, maar ook de gemeente heeft niet op vragen gereageerd.