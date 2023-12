Verrassing Zorgcentrum Het Hoge Heem￼

Uithoorn – Zondag 10 december werd Het Hoge Heem verrast door het Meezingkoor Uithoorn en de kerstman. Omdat het Meezingkoor heel blij is dat ze al jaren mogen repeteren in Het Hoge Heem werd er naast een optreden van het koor onder leiding van Louise Prins ook een zelf gehaakte kerstboom aangeboden. Veel dames uit het koor zijn een heel jaar lang bezig geweest met het haken, uitpluizen van patronen en ontwerpen van het frame. Een kussen voor het bankje in de entree completeerde het geheel. Dat Het Hoge Heem blij was met dit originele cadeau.