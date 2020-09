Vermiste jongen na lange zoektocht gevonden

Aalsmeer – In het Amsterdamse Bos is vrijdagavond 18 september en in de daarop volgende nacht een grote zoekactie geweest naar een vermiste 19-jarige jongen met verstandelijke beperking. Vrijdagavond omstreeks 21.30 uur werd een burgernet bericht verstuurd waarin verzocht werd uit te kijken naar de jongen.

Politie, Koninklijke Marechaussee, boswachterij en leden van het Veteranen Search Team waren ter plaatse. In het gehele Amsterdamse Bos, van Amsterdam tot aan Aalsmeer en Amstelveen, is gedurende de hele nacht naar de jongen gezocht. Het Veteranen Search Team heeft een groot gebied nauwkeurig te voet en met bikers uitgekamd. De politie zocht te voet met honden, vanuit auto’s, op motoren en vanuit de lucht met de politiehelikopter.

Rond 5.00 uur was de jongen nog altijd niet gevonden, maar omstreeks negen uur in de ochtend meldde de politie dat de 19-jarige in goede gezondheid aangetroffen is.

Foto: VTF