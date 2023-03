Vermist uit Freesialaan: Kater Simba

Aalsmeer – Simba is een zwart-witte kater van 9 maanden en wordt gemist door zijn familie en broertje in de Freesialaan. Meestal blijft Simba dicht bij huis, maar waarschijnlijk is hij geschrokken van iets of iemand en is gaan rennen in de richting van het Centrum.

Simba wordt vermist sinds 10 februari. De kat heeft vier witte pootjes (sokjes) en een wit bekje (net of ie een masker op heeft). Simba zal honger hebben en veel miauwen, maar hij zal niet zomaar dichterbij komen. De kat houdt van touwtjes om mee te spelen.

Heeft iemand Simba gezien of heeft meer informatie? Bel 06-43945915 of 06-26508345. De familie en zijn broer missen hem enorm.