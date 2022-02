Vermist in Oosteinde: Kater Nuka

Aalsmeer – Nuka is een grijze volwassen kat van 9 jaar oud, kruising van een Blauwe Rus, en wordt sinds 4 februari vermist in de omgeving van de Karperstraat in Oosteinde.

Nuka is een lieve rustige kat en reageert op fluiten en zijn naam. De eigenaars van Nuka vragen aan wijkbewoners om ook in hun schuur/garage te kijken. Mogelijk heeft hij zich daar verstopt. Heeft u/jij Nuka gezien of meer informatie?

Laat het de eigenaars zo snel mogelijk weten via 06-34924910. De familie en zijn zusje missen hem heel erg!