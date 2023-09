Uithoorn – Vermist sinds woensdag 30 augustus: Luna, woont op de Elzenlaan. Geheel zwarte kleine poes zonder bandje, maar met chip. Luna is een echte binnenkat dus waarschijnlijk bang. De verwachting is dat ze niet ver van ons huis is, dus vermoedelijk van de Witkopeend tot aan het busstation en van het gezondheidscentrum tot de Zijdelse Zomp. Woont u daar? Kijk dan alstublieft eens extra in uw schuurtje en tuin waar ze misschien verstopt zit want we missen haar zo! Als u haar ziet bel, app of sms ons dan snel op 0624752079 of bel Amivedi op 088-0064655.