Verloren en Gevonden voorwerpen￼

Regio – Mocht u soms thuisgekomen zijn en u mist een zwarte motor onder uw kont en u bent deze ergens onderweg verloren. Dan hebben wij goed nieuws voor u, want wij hebben hem gevonden! Hij staat al een tijdje eenzaam en verlaten op de hoek van de Proostdijstraat en de Wipmolen in Mijdrecht.

Gevonden of verloren voorwerpen melden

Als u een voorwerp vindt, bent u verplicht zo snel mogelijk aangifte te doen van de vondst bij de gemeente. U kunt altijd de gevonden voorwerpen in bewaring geven aan de gemeente waar u aangifte doet. Vraagt u dan wel om een bewijs van aangifte of van inbewaringstelling. Mocht u ook iets zijn verloren of heeft u misschien iets gevonden, dan is het misschien handig om te weten wat u dan kunt doen. Gevonden voorwerpen kunt u afgeven op het gemeentehuis. Als u het voorwerp thuis wilt bewaren, kunt u dit online melden via www.verlorenofgevonden.nl.

Bij de gemeente Uithoorn kunt u eenvoudig via uw digiD online melding doen via het speciale formulier op de gemeentelijke website https://www.uithoorn.nl/Home/Contact_met_de_gemeente.

Voor bewoners die in Abcoude en omgeving wonen staat er bij het afvalbrengstation in Abcoude een inzamel box waar kleine voorwerpen afgegeven kunnen worden. Graag bij het voorwerp vermelden waar en wanneer het gevonden is. Een gevonden rijbewijs, paspoort of identiteitskaart moet u altijd bij het gemeentehuis inleveren.

Bent u iets verloren dan is het ook handig om even op de website www.verlorenofgevonden.nl of www.loketgevondenvoorwerpen.nl te kijken want misschien heeft u geluk en heeft iemand het gevonden en gemeld. Niet te lang wachten, want voorwerpen die minder waard zijn dan € 450,- bewaart de gemeente 3 maanden. Na 3 maanden gaan de bruikbare voorwerpen naar de Kringkoop. Voorwerpen waar privé gegevens op kunnen staan of van een diefstal afkomstig zijn worden vernietigd. Zijn de spullen meer dan € 450,- waard dan is de bewaartijd 1 jaar en kan de vinder eigenaar worden. De vinder moet dan wel aangifte hebben gedaan bij de gemeente en daar een bewijs van hebben.

Het is natuurlijk ook altijd goed om het te melden aan de Nieuwe Meerbode want de kracht van een lokale krant is groot. Dus bent u iets waardevols verloren in De Ronde Venen of Uithoorn meldt het gerust aan de redactie. Voor De Ronde Venen redactiemijdrecht@meerbode.nl en Uithoorn redactieuithoorn@meerbode.nl