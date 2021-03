Verkoopdag Historische Tuin dit jaar online

Aalsmeer – Van coniferen, heesters en vaste planten tot rozen en seringen; de jaarlijkse verkoopdag van de Historische Tuin is altijd een feest voor tuinliefhebbers. Door corona kan het verkoopmoment dit keer niet op de gebruikelijke manier plaatsvinden. Maar geen paniek, er is iets op gevonden. Met de lente in aantocht is deze tijd zeer geschikt om struiken en bomen te planten.

De verkoopdag van het tuinbouwmuseum aan het Praamplein is voor velen in Aalsmeer en omgeving dan ook een ijkpunt. Het aanbod is ruim en de Historische Tuin staat bekend om de kwaliteit van de opgekweekte producten. Door corona is een ‘normale’ verkoopdag helaas niet mogelijk, omdat dit een te grote toeloop zou geven. Daarom hebben de tuinmedewerkers een alternatief bedacht.

De verkoop van struiken en bomen verloopt dit jaar online. Op de website van de Historische Tuin staan overzichten van alle beschikbare producten. Per soort is het aantal, de maat en de prijs aangegeven, zodat duidelijk is wat er kan worden besteld. Het aanbod is even ruim als altijd, met onder andere laanbomen, klimplanten, appel- en perenbomen, diverse rozensoorten en de bekende Aalsmeerse seringen.

Bestellen en afhalen

Bestellen is vanaf heden mogelijk en kan tot en met 9 april. De verkooplijsten staan op www.historischetuinaalsmeer.nl in het menu onder ‘agenda’. Hier vindt u ook alle bestelinformatie. Na het doorgeven van een bestelling per e-mail kunnen de producten vaak al de volgende dag worden afgehaald. Zo verzekert u zich van een mooie bloeiende tuin en helpt u het tuinbouwmuseum om de nodige verkoop te realiseren in onzekere tijden.

Wanneer de Tuin weer open kan is nog even afwachten. De afgelopen maanden is samen met de vrijwilligers hard gewerkt aan het gereedmaken van de tuin en de kassen. Ook is de presentatie in de tentoonstellingskas geheel vernieuwd. Reden genoeg om een bezoekje te brengen zodra het weer kan.

Foto: Een vrijwilliger van de Historische Tuin met een klein deel van het beschikbare assortiment.