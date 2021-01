Verkoop smartwoningen een groot succes

Aalsmeer – Op 6 januari is de verkoop gestart van 24 Timpaan Smartwoningen op het voormalige VVA-terrein langs de Zwarteweg. De inschrijving liep tot 18 januari. Van de bijna 1.900 geïnteresseerden die zich hebben gemeld, hebben bijna 700 mensen zich definitief ingeschreven. Omdat inwoners van Aalsmeer voorrang kregen, zijn alle woningen toegewezen aan Aalsmeerders.

De rug-aan-rugwoningen worden circa 68 vierkante meter groot en hebben een ruime woonkamer met open keuken en één slaapkamer. Daarnaast heeft de woning een heerlijk tuintje. Het is een ideale woning voor kleine huishoudens, waaronder starters, senioren en singles, met prijzen vanaf 199.950 euro vrij op naam. De woningen zijn een eigen concept van Timpaan en is eerder gerealiseerd in Ursem en De Kwakel. De bouwtijd van de Smartwoningen is maximaal 6 maanden.

Het voormalige VVA-terrein tussen de Dreef, Zwarteweg en de Burgemeester Kasteleinweg wordt de komende jaren opnieuw ingericht. Zo is vorig jaar de nieuwe basisschool ‘Triade’ opgeleverd en wordt nu gestart met de bouw van de 24 Smartwoningen. Deze zijn verdeeld over drie woonblokken: één blok van vier woningen en twee blokken van tien woningen.

Wethouder Robert van Rijn: “Aalsmeer is een gemeente waar mensen graag wonen en blijven wonen. Uitgangspunt van het college is dat er betaalbare woonruimte voor iedereen is. Er wonen relatief veel jonge mensen in Aalsmeer die graag in Aalsmeer willen blijven wonen. Hierbij zoeken wij ook naar creatieve, nieuwe woonvormen op nieuwe locaties en in bestaande panden. Ik ben erg blij dat we op het VVA-terrein ruimte hebben gevonden voor de starters op de woningmarkt. Naast de 24 smartwoningen worden hier ook nog sociale huurwoningen van Eigen Haard gebouwd.”

Ingeborg de Jong (directeur Timpaan): “Met zijn eigenzinnige asymmetrische kap, uitgekiende plattegrond en veel licht en ruimte heeft de Smartwoning toekomstwaarde. We zien de Smartwoning echt als het antwoord van Timpaan op de enorme behoefte aan een grondgebonden betaalbare woning in Nederland. We zijn erg verheugd dat we deze nu ook in Aalsmeer mogen realiseren!”

Van de inschrijvers kwam bijna 40% uit de Gemeente Aalsmeer. Het feit dat er zoveel inschrijvingen zijn binnengekomen toont eens te meer aan dat de woningbehoefte enorm is in dit segment. Deze week horen de inschrijvers op zij bij de gelukkige toekomstige bewoners horen.