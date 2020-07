Verkoop fairtrade producten gestegen

Aalsmeer – De gemeente Aalsmeer is een Fairtrade Gemeente. Over de verkoop van fairtrade producten is geweldig nieuws te melden. Uit het jaarverslag van Fairtrade Nederland blijkt dat bijna 90% van Nederland wel eens een Fairtrade product koopt. Ook in Aalsmeer is de verkoop van eerlijke producten toegenomen.

In 2019 kocht 87% van alle Nederlandse huishoudens wel eens een Fairtrade product. Dit is een stijging van 4% ten opzichte van 2018. Ook de aankoopfrequentie, hoeveelheid en besteding zijn in aantallen gestegen.

Dankzij de verkoop van Fairtrade producten worden boeren in ontwikkelingslanden in staat gesteld om een beter bestaan op te bouwen en te investeren in duurzame bedrijfsvoering.

De Werkgroep Fairtrade Gemeente Aalsmeer is blij met dit bericht, want ook inwoners van Aalsmeer en Kudelstaart hebben meegewerkt aan dit resultaat. Blijf Fairtrade producten kopen en gebruiken, ook tijdens de vakantie.

Er is geen sprake van kinderarbeid en vaak zijn de producten biologisch gekweekt. Let wel op het keurmerk! Samen de wereld eerlijk maken, met gelijke kansen voor iedereen. Meer informatie over Fairtrade is te vinden op de website: www.fairtradegemeenteaalsmeer.nl. Stuur voor vragen een mail naar: info@fairtradegemeenteaalsmeer.nl