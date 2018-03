Verkiezingen: Hup, naar de stembus!

Aalsmeer – Vandaag, woensdag 21 maart, is de dag van de gemeenteraadsverkiezingen. Hup, naar de stembus, want uw/jouw stem telt en bepaalt welke partijen Aalsmeer de komende vier jaar gaan besturen. Stemmen kan in elf stembureaus in Aalsmeer en in vier stemlokalen in Kudelstaart tussen 7.30 en 21.00 uur. Op ieder stembiljet staat de dichtst-bijzijnde stemlocatie, maar binnen wandelen mag in ieder stembureau in de gemeente. Vergeet vooral niet de stempas en een geldig identiteitsbewijs mee te nemen!

In Aalsmeer kan gekozen worden uit zeven partijen. Het CDA en de VVD zijn van de partij, nieuw is de fractie Absoluut Aalsmeer en PACT heeft zich opgesplitst in PvdA, D66 en Groen Links. Ook HAC doet weer mee aan de verkiezingen. Aalsmeerse Belangen doet voor het eerst sinds jaren niet mee.

Op de kandidatenlijsten staat een groot aantal ervaren politici. Zes van de totaal zeven lijsttrekkers laten hun stem nu reeds horen in de gemeenteraad.

Laat uw/jouw stem niet verloren gaan en ga stemmen!