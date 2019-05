Verkiezingen Europees Parlement op 23 mei

Aalsmeer – Op donderdag 23 mei kan/mag er gestemd worden voor de Europese verkiezingen. Met uw stem oefent u invloed uit op besluiten van het Europees Parlement. Dat is belangrijk, want de Europese Unie gaat iedereen aan en is dichterbij dan u denkt. Als u de Nederlandse nationaliteit heeft, stemt u op een kandidaat van een Nederlandse partij die aan de Europese verkiezingen deelneemt. Als u de nationaliteit van een andere Europese lidstaat heeft én zich heeft laten registreren om de Nederlandse leden te kiezen, krijgt u een Nederlandse stempas.

Overal stemmen

De stemlokalen zijn geopend van 7.30 tot 21.00 uur. Op uw stempas staat een stembureau in uw buurt, maar u mag in elk stembureau in Aalsmeer stemmen. Belangrijk is dat u naast uw stempas een geldig identiteitsbewijs meeneemt. Bij de verkiezingen mag u een identiteitsbewijs uit Nederland of een ander EU-land gebruiken dat op 23 mei maximaal 5 jaar is verlopen, dus waarop staat ‘geldig tot 24 mei 2014’ of elke latere datum. U mag ook een verblijfsdocument gebruiken.

Volmacht afgeven

Bij een volmacht vult u de achterkant van uw stempas in. Dat kan alleen als de persoon die namens u gaat stemmen ook in Aalsmeer stemt. U kunt dit doen tot op de dag van de verkiezingen. Geef de gemachtigde uw ingevulde stempas en (een kopie van) uw identiteitsbewijs mee. Wilt u iemand in een andere gemeente voor u laten stemmen? Vraag dan een schriftelijke volmacht aan. Bij de Europees Parlementsverkiezing kan elke andere kiezer in Nederland voor u stemmen. U kunt de schriftelijke volmacht aanvragen via de website van de gemeente. Uw aanvraag moet uiterlijk maandag 20 mei in bezit zijn! Een gemachtigde mag maximaal twee volmachten aannemen. De volmachtstem moet tegelijkertijd met de eigen stem worden uitgebracht.

Kiezerspas

Wilt u in een andere gemeente stemmen? Vraag dan een kiezerspas aan. Bij de Europees Parlementsverkiezing kunt u met een kiezerspas overal in Nederland stemmen. U kunt een kiezerspas aanvragen in het gemeentehuis. Neem uw Aalsmeerse stempas en een geldig identiteitsbewijs mee. Dit kan tot woensdag 22 mei om 12.00 uur. De kiezerspas is ook aan te vragen met DigiD tot uiterlijk maandag 20 mei.