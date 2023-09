Uithoorn – Eindelijk is het dan zo ver, na maanden van voorbereidingen achter de schermen was op 6 september 2023 de lancering van de website Verkiezing Onderneming van het Jaar, gemaakt door ITee Media Solutions.

Op de website wordt afgeteld naar de voorrondes van deze verkiezing, wordt uitleg gegeven over de verkiezing en is de jury te zien, volledig bestaande uit Uithoornse en Kwakelse ondernemers, vertegenwoordigers en inwoners. Aanmelden en nomineren is vanaf heden mogelijk. De komende weken zullen via diverse social media kanalen de verkiezing verder onder de aandacht worden gebracht. Om er zeker van te zijn dat echt iedere ondernemer in de gemeente wordt bereikt zal er in september door de gemeente een brief worden verzonden aan alle ondernemers met de uitnodiging om mee te doen. Aan de promotie van dit evenement zal het dan ook niet liggen.

Vanuit de organisatie (Iris Kolkmeijer en Michelle de Wit namens de Stichting Uithoorn in Bedrijf en Ondernemersvereniging Uithoorn) is geen enkel kanaal onbenut gelaten om de ondernemers te bereiken. Het wachten is nu op de aanmeldingen en nominaties. Zij zijn er klaar voor. Doe jij ook mee? Ga snel naar www.verkiezing-ovhj.nl, meld je aan of nomineer een ander. Aan deze verkiezing wil je zeker meedoen.