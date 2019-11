Amstelland – Het geven van trainingen, bardiensten draaien, administratieve taken uitvoeren of het wassen van de teamshirts, niets is te veel voor de clubheld. Elke club heeft er wel één rondlopen; de vrijwilliger die zich moeiteloos inzet en onmisbaar is voor de club.

Met de verkiezing Clubheld van het Jaar kunnen alle sport- en cultuurclubs van Nederland hun clubhelden het podium geven dat ze verdienen en hen echt in het zonnetje zetten. Want vrijwilligers zijn het kloppend hart van de vereniging en het werk dat zij verrichten mag vaker gewaardeerd worden. Iedereen kan zijn of haar clubheld nu nomineren voor de titel ‘Clubheld van het Jaar 2019’ via www.clubheldvanhetjaar.nl

Ontmoetingsplaatsen

Nederland telt ruim 50.000 verenigingen en stichtingen, welke samen het grootste sociale netwerk van Nederland vormen. Sociale ontmoetingsplaatsen waar mensen samen sporten, muziek maken, acteren, dansen of kunst maken en waar talent opgeleid wordt. Samen bereik je meer dan alleen en daarom krijgen sport- en cultuurclubs in deze officiële verkiezing een podium aangeboden en worden clubhelden in het zonnetje gezet. Hockeyinternational Robbert Kemperman en singer-songwriter Lucas Hamming zijn de ambassadeurs van de verkiezing. Zij weten uit eigen ervaring hoe belangrijk en waardevol vrijwilligers zijn voor de vereniging.

Nomineren en stemmen

Tot en met zondag 10 november kan heel Nederland zijn of haar clubheld nomineren op de website www.clubheldvanhetjaar.nl. Stemmen op de clubhelden kan tot en met maandag 2 december. Hoe meer stemmen jouw clubheld krijgt, des te groter de kans dat hij of zij zich ‘Clubheld van het Jaar 2019’ mag noemen.

Uitslag en uitreiking

Op dinsdag 17 december komen alle provinciewinnaars bij elkaar en mag de club de deskundige jury overtuigen waarom hun clubheld de titel verdient. Na de pitches overlegt de vakjury en wordt bekendgemaakt wie zich ‘Clubheld van het jaar 2019’ mag noemen en een groot feest wint voor de hele club.