Verkeerschaos en irritaties in Abcoude

Abcoude – Menig Abcoudenaar zal het hebben ervaren: wat een verkeerschaos in de Hoogstraat afgelopen twee weken. De gedeeltelijke afsluiting van de verkeersstroom had de smalle dorpsstraat veranderd in een chaotisch parcours, waar irritatie de boventoon voerde. Vooral als vrachtverkeer – dat er helemaal niet mag komen – zich met bruut tonnage een weg baant door het dorp (foto), lijkt de verkeerslogica ver te zoeken. Bij toeval was de politie aanwezig om de vrachtwagenchauffeur aan te spreken.

Verkeersregelaars schitterden door afwezigheid

Bakfietsers, automobilisten en voetgangers ‘vochten’ om hun plek, terwijl verkeersregelaars schitterden door afwezigheid. De voorrangsregeling in de Hoogstraat was een kwestie van wie het hardst zijn claxon gebruikt of het meest geïrriteerd keek. Discussies en frustraties op straat waren dagelijkse kost en het ‘Rondje om de (dorps)kerk’ – van de PLUS tot aan De Eendracht – was verworden tot een survivaltocht.

Op de foto: Verkeerschaos in Abcoude en irritaties. Foto: Nieuwe Meerbode.