Verhoogd kruispunt in de Spoorlaan

Aalsmeer – De kruising Spoorlaan met het Baanvak gaat bijna weer open. De werkzaamheden duren, volgens de borden, tot 19 september. Er wordt een verhoogd kruispunt aangebracht. Vanaf deze kruising is verder het asfalt vervangen voor klinkerbestrating.

Al eerder had het asfalt in de Spoorlaan plaats gemaakt voor klinkerbestrating. Eerst is hier nieuwe riolering aangelegd en aangesloten op het bestaand riool ter plaatse van de kruising Baanvak en Spoorlaan. Aan de zijde van de woningen 1 tot 24 zijn langsparkeerplaatsen gerealiseerd.

Geraniumstraat

In de nabij gelegen Geraniumstraat is de duiker in de sloot vernieuwd. Bij de kruising Geranium-/Begoniastraat is eveneens klinkerbestrating aangelegd en de bocht is aangepast. De werkzaamheden zijn uitgevoerd door Aannemersbedrijf Boogaard Infra.