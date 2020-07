Verhoef boten toertocht gaat niet door

Aalsmeer – Helaas gaat ook de Verhoef boten Aalsmeer toertocht vanwege het coronavirus niet door. De vaartocht met allemaal verschillende door Verhoef gebouwde boten zou plaatsvinden op zondag 20 september.

Meer weten over Verhoef boten, vaartochtjes die de organisatie organiseert en foto’s kijken of delen? Ga dan naar de Facebook pagina: www.facebook.com/groups/vbaalsmeer.

Noteer alvast zondag 19 september in de agenda van 2021, want dan varen de Verhoef boten weer uit voor een toertocht over de Ringvaart en Westeinderplassen.

Foto: Organisatie Verhoef boten toertocht.