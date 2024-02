Abcoude – Heb je iets leuks, ontroerends of schokkends meegemaakt? Dan is nu je kans om dat te delen. Op dinsdagavond 20 februari om 20.00 uur organiseert Tympaan De Baat weer een verhalen vertelavond in de Angstelborgh (Dorpszicht 22 – Abcoude). Verhalenvertellers kunnen zich aanmelden bij Annemarie, a.keja@stdb.nl of telefonisch 0294-284824. In een gezellige zaal luisteren de bezoekers aandachtig naar je verhaal. Je verhaal mag echt gebeurd zijn, maar dat is niet noodzakelijk. Als je het fijner vindt om je verhaal voor te lezen mag dat ook, als je maar wel contact maakt met het publiek. De avonden zorgen voor een gezellige sfeer en verbondenheid. “De avonden zijn buitengewoon gezellig en intiem”, aldus een bezoeker.

Aanmelden

Verhalenvertellers kunnen zich aanmelden bij Annemarie (zie gegevens hierboven). Geef dan aan wie je bent en waar je verhaal over gaat.Als je liever alleen wilt luisteren naar de verhalen, dan ben je ook van harte welkom. Aanmelden is in dat geval niet nodig. We zien je graag op 20 februari om 20.00 uur!