Vergadering commissie Ruimte en Economie

Aalsmeer – Vanavond, dinsdag 29 januari, komen de fracties bijeen voor een openbare vergadering van de commissie Ruimte en Economie. De vergadering is in de raadzaal, begint om 20.00 uur en staat onder voorzitterschap van Ronald Fransen.

Eerste agendapunt is het bestemmingsplan ‘2e herziening Schinkelpolder, Mr. Jac. Takkade 21’. Vervolgens wordt gesproken over het beschikbaar stellen van een bedrag van 30.000 euro om de motie ‘Aalsmeer Fossiel Onafhankelijk’ uit te kunnen werken. Tot slot komt de nota beleidskaders Ophelialaan westzijde aan de orde.

Besluitvorming van deze drie onderwerpen is gepland in de raadsvergadering van donderdag 14 februari. Hamerstukken is deze Raad is de wijziging verordening Maatschappelijke Ondersteuning Aalsmeer en Bouwverordeningen 2019.

De commissievergadering wordt besloten met informatie over de regionale samenwerking en een vragenkwartier. De eindtijd van de vergadering is ingecalculeerd om 21.50 uur.

Raads- en commissievergaderingen zijn ook live te volgen via de website van de gemeente: www.aalsmeer.nl.