Verfijnde romantiek in Dorpskerk Leimuiden

Leimuiden – Zacht was op de 24e maart het geluid van een enkel overvliegend vliegtuig te horen maar dit hinderde geen van de luisteraars in de Dorpskerk van Leimuiden. Voor het eerst in deze concertserie stond er een concertvleugel in de zaal. Een bekende van veel luisteraars, Oksana Polman, bespeelde dit indrukwekkende instrument.

Zij is een veelgevraagd begeleider van diverse koren in de regio en gaf zelf toelichting bij composities van de romantische componisten Liszt en Rubinstein. Naast haar stond gedurende het grootste deel van het concert violiste Anne van Eck, ook al geen onbekende van het publiek. Anne werd begeleid door Oksana in werken van onder andere Mozart, Fauré en Elgar. Prachtige melodieën, waarvan sommige wereldberoemd.

Ook Anne speelde enkele stukken als solist. Zij had gekozen voor een andere stijl dan Oksana: barokmuziek van Bach en Telemann. Met indrukwekkende virtuositeit eindigden Oksana en Anne dit concert met Hongaarse klanken van Monti en van Brahms.

Jubileumconcert

Aan het eind van het concert werd het jubileumconcert aangekondigd. Op 10 november dit jaar zal 5 jaar na het eerste concert in de toen pas verbouwde kerk het lustrum worden gevierd met een groots jubileumconcert. Tijdens dit bijzondere concert, aan de tango gewijd, zullen vele musici gaan optreden die eerder in deze serie hun kunnen hebben getoond. Met deze aankondiging eindigde het laatste concert van dit seizoen.

Vele bezoekers en ook de solisten gaven gehoor aan de uitnodiging om met elkaar een drankje te nemen in de Ontmoeting om rustig na te praten over dit stemmige, romantische concert.