Mijdrecht – Dinsdagmorgen rond de klok van tien uur vond er een gewapende overval plaats bij een benzinestation aan de Bozenhoven in Mijdrecht. De politie ging er direct achteraan en met hulp van de politiehelikopter en Burgernet konden de twee vrij snel worden opgepakt in de Midrethstraat. De straat werd afgezet voor onderzoek. Of er buit is en wat was is (nog) niet bekend