Aalsmeer – Woensdag 13 januari heeft wethouder Robert van Rijn samen met raadslid René Martijn een mooie nieuwe verbindingsbank op het Raadhuisplein onthuld.

Raadslid René Martijn: “Ik ben trots op deze mooie bank die ik samen met wethouder Robert van Rijn mocht onthullen. Het is een aanwinst voor Aalsmeer. De bank staat symbool voor het aangaan van verbinding tussen alle mensen ongeacht huidskleur of seksuele voorkeur en heeft daarom ook alle kleuren van de regenboog gekregen.”

“Mooi is ook”, vult Robert van Rijn aan: “dat deze unieke mozaïekbank gemaakt is door Social Sofa met mensen die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Ik vind de bank een vrolijke aanvulling op ons straatbeeld en daarnaast heeft deze bank ook nog een mooie symboliek.”

Een Social Sofa of Socialsofa is een zitbank voor de openbare ruimte om sociale verkilling tegen te gaan. De banken zijn gemaakt van beton, hebben een lengte van 2,24 meter en de vorm van een chaise longue. De bank is samen met ontwerpster Joyce Lankhaar ontworpen. Het ontwerp is vervolgens op de bank getekend en zijn de juiste kleurschakeringen aangebracht. Tenslotte is deze unieke bank voorzien van honderden mozaïektegeltjes.

Van oorsprong is ‘de Socialsofa’ een initiatief van Karin Bruers uit Tilburg. Zij wil hiermee meer kleine sociale ontmoetingsplekken creëren in wijken.

Babbelbank

Op 5 november 2020 heeft de gemeenteraad unaniem een motie aangenomen om babbelbanken in de strijd tegen eenzaamheid te plaatsen in Aalsmeer en Kudelstaart. De gemeente kijkt waar en op welke manier meer banken in de gemeente geplaatst kunnen worden.