Verbeterde verkeerssituatie de Viergang Mijdrecht

Mijdrecht – Op verzoek van Marja Becker van de Seniorenpartij DRV heeft de gemeente het bestaande zebrapad in Molenland grondig aangepast.

De oversteekplaats aan het begin van de Viergang in Mijdrecht, nabij de kruising met Bozenhoven, was veel mensen een doorn in het oog. Er wordt op de Viergang te hard gereden en bij het benaderen van de oversteekplaats moeten automobilisten vaak hard remmen als daar mensen oversteken. De situatie is nu veranderd en op een plateau aangebracht, waardoor voetgangers veiliger kunnen oversteken. Deze aanpassing maakt de wandelroute in de wijk compleet; een kleine ingreep met een groot effect voor de omgeving. Verwijderde buskussens en klinkers in plaats van asfalt zorgen daarnaast voor een duurzame en aantrekkelijke inrichting. Op verzoek van de Seniorenpartij zal de straatverlichting begin 2026 nog aangepast worden, waardoor voetgangers beter zichtbaar zijn.

Wethouder Anja Vijselaar en raadslid Marja Becker steken over. Foto: aangeleverd.