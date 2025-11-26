Veiligheid en samenwerking centraal op leveranciersmiddag

De Ronde Venen – “Goede samenwerking met leveranciers is essentieel voor succesvolle projecten.” Dat benadrukte wethouder Anja Vijselaar (Economie) tijdens de tweede dag van de Leverancier op woensdag 19 november. “We zien bedrijven waarmee we samenwerken meer als partner dan als leverancier’’, zei ze in haar welkomstwoord. De bijeenkomst, georganiseerd door gemeente De Ronde Venen, trok ongeveer zestig bedrijven, van aannemers tot softwareleveranciers.

Hoewel de naam anders doet vermoeden, ziet de gemeente leveranciers als partners. “Samen realiseren we projecten efficiënter, met minder risico en lagere kosten”, aldus Vijselaar. Tijdens een interactieve sessie bespraken deelnemers wat goed gaat en waar samenwerking beter kan. Veiligheid was een belangrijk thema. Ron van Vuuren, veiligheidsmanager bij Eneco, schetste hoe zijn organisatie veiligheid verankert van directiekamer tot werkvloer. “Het moet geen verplichting zijn, maar een overtuiging. Veiligheid moet in het hart zitten”, benadrukte hij.

Gemeentesecretaris Marco Vonk gaf aan, dat ook De Ronde Venen stappen zet: “De buitendienst bereikte dit jaar trede 3 op de Safety Culture Ladder (schaal 1-5). Bij toekomstige aanbestedingen kijkt de gemeente nadrukkelijk naar hoe bedrijven veiligheid borgen.”

Naast veiligheid stond duurzaamheid op de agenda. Uit onderzoek blijkt dat ruim 90 procent van de gemeentelijke CO2-voetafdruk voortkomt uit werkzaamheden die in opdracht van de gemeente worden uitgevoerd. Vijselaar: “Duurzaamheid gaat een grotere rol spelen bij aanbestedingen. Leveranciers die actief werken aan CO2-reductie hebben straks een streepje voor. De gemeente doet het hele jaar door kleinere inkopen en werkt daarbij bij voorkeur samen met lokale bedrijven.”

Geïnteresseerde ondernemers kunnen zich melden via gemeente@derondevenen.nl.

Op de foto: Wethouder Anja Vijselaar: ‘Wij werken bij voorkeur samen met lokale bedrijven.’ Foto: aangeleverd.