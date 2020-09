Veerkrachtig Pauluskoor zingt weer!

Amstelland – Het drama van niet kunnen zingen sloeg in als een bom afgelopen maart. Opeens geen Matthäus Passion, geen koorrepetities, geen koordag en drie leden met corona. Hoe kwam het Pauluskoor deze tijd door en hoe is het nu met het Pauluskoor?

Na de lock-down startte de dirigent Marcel Joosen direct met de wekelijkse muzikale nieuwsbrief. Een online muziek- en zangles. Naar deze prachtige stukjes muziekgeschiedenis en uitvoeringslinks keken de koorleden wekelijks uit. Tegelijkertijd zetten koorleden onderlinge (whats-app) groepjes op en werd de corona-rubriek op de website (www.pauluskoor.nl) door leden gevuld met divers muzikaal materiaal.

Tegelijkertijd met de versoepeling van de regels begon een corona-koorgroep na te denken over een herstart van de repetities, hoe kan het Pauluskoor weer verantwoord zingen? En de uitkomst? Ja, er kan weer corona-verantwoord gezongen worden door het Pauluskoor. Afgelopen maandag 14 september was de eerste repetitie in de Augustinus kerk. Om de week repeteert de helft van het koor. De leden zitten ver uit elkaar, de kerk wordt permanent geventileerd en er is geen gezamenlijke koffiepauze.

Concert

En een concert, zit dat er volgend jaar in? Geen Matthäus in het voorjaar, maar wel een groot concert in november 2021, wellicht bestaande uit twee kleine concerten. Corona-ontwikkelingen zullen bepalend zijn voor het concertprogramma. De leden van het Pauluskoor gaan ervan uit dat ook dit gaat lukken! De gemeente Amstelveen en de Augustinuskerk ondersteunen het koor ieder op hun eigen wijze. De gemeente met subsidie en de Augustinuskerk met de herinrichting van de kerkzaal als corona-veilige repetitieruimte.

Nieuwe leden welkom

Helaas heeft een aantal leden om reden van corona opgezegd. Dat betekent dat er plaats is voor nieuwe leden, wees welkom. Amstelveen heeft een (veerkrachtig) koor en dat is het Pauluskoor Amstelveen! Kijk op de website voor meer informatie.