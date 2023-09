Veelheid verkeersborden

Uithoorn – Op de Zijdelweg wemelt het van de verkeersborden en veel daarvan zijn niet meer van toepassing. De borden zijn gewoon nog niet weggehaald na werkzaamheden, maar die veelheid van borden geeft toch wel wat verwarring. Zo staat er een bord dat de automobilist dertig kilometer per uur moet gaan rijden vanwege werk in uitvoering, maar nog geen twee meter verderop staat er een bord einde maximale snelheid van dertig kilometer per uur.

Bij het tankstation staat nog het bord dat de rechterweghelft is afgesloten vanwege de verhoging van de weg voor de tram, maar die afzetting is allang opgeheven. Daarmee kan ook het bord situatie gewijzigd wel weer worden ingepakt. Een stukje daarna staat een waarschuwingsbord voor verkeersregelaar, maar de verkeerslichten werken gewoon en er zijn geen verkeersregelaars te aanwezig. Door een geel verkeersbord lijkt de afslag naar de Willem Klooslaan nog afgesloten te zijn, maar ook daar zijn de werkzaamheden al lang klaar en is de weg weer open. Een soortgelijk geel bord met pijlen voor afgesloten afslagen lijkt helemaal nergens op te slaan. Na de afsluiting dit weekend van een gedeelte van de N201 stonden er omleidingsborden met de letters BAD, wat een grappige combinatie vormden, maar die zijn inmiddels wel weer weggehaald.