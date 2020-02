Veel talent op De Graankorrel

Kudelstaart – Dinsdag 11 februari was het groot feest op De Graankorrel, het jaarlijks terugkerende februarifeest stond op het programma. Het thema dit jaar was: Hup Holland hup.

Veel leerlingen en leerkrachten waren prachtig verkleed als oranje supporter of sporter. De jury, bestaande uit Gea Gezond en Fitte Fien, reikte mooie prijzen uit voor de mooist verklede leerlingen. Van Gea kregen ze een lekkere wortel en Fien gaf ze een mooie oranje bal.

Fitte Fien en Snelle Jelle startten het feest met een komische act, waarbij Jelle behoorlijk nat werd. Dat zorgde voor veel hilariteit. Het themalied ‘Bewegen is gezond’ werd door de hele zaal uitbundig mee gezongen en gedanst. Daarna werden er elf optredens gegeven door leerlingen uit elke groep. Via de rode loper gingen de kinderen naar het mooi versierde podium, natuurlijk helemaal in oranje stijl. Zang, dans, toneel, trucjes en muziek maken. Wat een talent zit er op De Graankorrel.

De winnaars waren buikspreker Davi met zijn slang Sisser en Faya en Britt met een toneelstukje en een dans. Zij kregen een prachtige beker. Het was weer een geweldig feest waar iedereen ontzettend van genoten heeft.