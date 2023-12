Veel schade na plofkraak op Geldmaat in Amstelveen

Amstelveen – De politie is zaterdagmorgen een zoekactie gestart na een plofkraak op een geldautomaat in Amstelveen. De Geldmaat aan de Van der Hooplaan was rond tien over half vijf in de ochtend het doelwit van de plofkraak.

De schade is groot. De pui ligt eruit en meerdere lampen in de omgeving zijn gesneuveld. De plofkrakers zouden er na hun daad op een scooter vandoor zijn gegaan. De politie heeft met meerdere eenheden en een helikopter naar ze gezocht.

De Teamleider Explosieven Veiligheid (TEV) van de politie heeft onderzoek gedaan, daarnaast is de EOD ter plaatse gekomen om onderzoek te doen of alles veilig is waarna de Forensische Opsporing alle sporen veilig zal stellen.

Vorige week was er al een geldmaat aan de Osdoper Ban het doelwit van een plofkraak, toen werd er geen buit gemaakt.

Foto: Inter Visual Studio / Michel van Bergen