Veel interesse voor OV-proefreizen

De Ronde Venen – Niet iedereen is goed bekend met de mogelijkheden van het openbaar vervoer in De Ronde Venen. Voor hen organiseert de gemeente OV-proefreizen, waarvoor zich al 150 inwoners hebben zich aangemeld. Wethouder Anja Vijselaar (mobiliteit): “We willen inwoners mobiel houden. Het openbaar vervoer vervult daarin een belangrijke rol. We zijn daarover in gesprek gegaan met een afvaardiging van de gemeenteraad om te kijken hoe we inwoners kennis kunnen laten maken met het openbaar vervoer. Dit heeft geresulteerd in speciale OV-proefreizen. Het is een project dat duidelijk in een behoefte voorziet.”

Ervaring opdoen met bus en trein

Bij de OV-proefreizen gaat een groepje van maximaal acht personen samen met een begeleider op pad om de mogelijkheden van het OV te ontdekken. Tijdens de reis wordt ervaring opgedaan met het raadplegen van reisinformatie, het overstappen en het in- en uitchecken in de bus en op de stations. Een proefreis duurt ongeveer 2,5 uur. Dat is inclusief een pauze en een gratis drankje. De deelnemers hoeven alleen hun eigen reiskosten te betalen. Inmiddels zijn er al OV-proefreizen geweest vanuit Vinkeveen, Abcoude en De Hoef. En binnenkort zijn er nog twee proefreisdagen in Mijdrecht.

Enthousiasme groot

Het enthousiasme onder de deelnemers is volgens de gemeente groot. “Voor veel van hen gaat er een wereld open. Deelnemers zijn vooral verbaasd over de vele mogelijkheden van het OV, de snelheid van de reizen en het grote gemak. Dat laatste heeft ook te maken met een nieuwe betaalmethode. Reizigers kunnen tegenwoordig namelijk gewoon in- en uitchecken met de eigen bankpas. Een OV-chipkaart of een apart kaartje is niet meer nodig.”

Aanmelden voor extra OV-proefreizen kan telefonisch via 0297 – 587 600 of per e-mail: info@servicepuntderondevenen.nl.

Op de foto: De eerste ov-proefreizen vanuit De Hoef en Vinkeveen. Foto: aangeleverd.