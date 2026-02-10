Veel discussie over afvalbeleid in De Ronde Venen

De Ronde Venen – Afvalbeleid houdt de gemoederen in De Ronde Venen al geruime tijd bezig. De afgelopen jaren volgden verschillende maatregelen elkaar in rap tempo op: het chippen van containers, het verkleinen van restafvalbakken, plannen voor een nieuw afvalbrengstation en recent aangescherpte regels voor bestaande locaties. Op sociale media en in gesprekken in de dorpen klinkt steeds vaker de vraag of deze veranderingen daadwerkelijk leiden tot een schonere gemeente, of juist meer problemen in de openbare ruimte gaat opleveren.

Chippen en een kleinere bak

Het begon eind 2021 met het chippen van restafvalcontainers. Die invoering verliep niet overal even soepel en riep bij sommige inwoners direct argwaan op. Op sociale media werd al snel de vraag gesteld of dit op termijn zou kunnen leiden tot betalen per keer bij aanbieden van restafval.

In 2023 volgde een grootschalige campagne van de gemeente om inwoners te stimuleren hun grijze container van 240 liter om te ruilen voor een kleinere variant van 120 liter. De campagne viel op door de opvallende beeldtaal en de slogan “Aan de bak met meer gemak! Afval scheiden doen we samen.” Veel inwoners zijn daadwerkelijk overgestapt. Maar nu vragen diezelfde inwoners zich af of met het nieuwe beleid wat er op gericht is om inwoners minder vaak naar de afvalbrengstations te laten gaan of dit wel zo een verstandig besluit is geweest. Volgens hen zou juist een grotere bak nu kunnen helpen om meer afval thuis op te slaan.

Veranderingen bij afvalbrengstations

Ook bij de afvalbrengstations is de afgelopen jaren veel veranderd. Zo werd een afvalpasje ingevoerd en nam de gemeenteraad vorig jaar een voorstel aan om een nieuw afvalbrengstation aan de Ringdijk in Wilnis verder te onderzoeken. Aanleiding hiervoor waren zorgen over veiligheid en capaciteit bij de bestaande locaties in Mijdrecht en Abcoude, die door de toename van afval als te klein en onveilig worden ervaren.

Het plan leidde tot weerstand binnen de gemeenschap. Inwoners spraken hun zorgen uit over de locatie nabij de algemene begraafplaats en een populaire wandelroute. In Abcoude leefde daarnaast de angst dat het afvalbrengstation in het dorp zou verdwijnen of de dienstverlening mogelijk zou worden beperkt. Andere locaties hadden voorkeur, maar daar was geen geld voor beschikbaar liet de wethouder weten. Op sociale media gaven inwoners aan dat zij, ondanks de beperkte ruimte, juist heel tevreden waren over de huidige locaties en er wat hun betreft helemaal geen andere locatie moest komen.

Nieuwe inzamelaar vanaf 2027

Begin dit jaar werd bekend dat gemeente De Ronde Venen een overeenkomst heeft ondertekend met afvalverwerker Cyclus. Vanaf 1 januari 2027 verzorgt Cyclus de huis-aan-huisinzameling en afvalverwerking. De gemeente is inmiddels ook aandeelhouder van het bedrijf. Volgens de gemeente verandert er in 2026 nog niets voor inwoners. In de loop van dat jaar zullen zij worden geïnformeerd over de overgang en eventuele praktische gevolgen, zoals wijzigingen in inzamelroutes of inzamelmiddelen. Ook dit nieuws leidde tot argwaan vroegen inwoners zich af of deze verandering wellicht gepaard zal gaan met strengere regels of beperkingen.

Nieuwe regels per 1 maart 2026

Recent kondigde de gemeente aan dat er maatregelen nodig zijn om de veiligheid en doorstroming bij de afvalbrengstations in Mijdrecht en Abcoude te verbeteren. Vanaf 1 maart 2026 mogen inwoners maximaal twaalf keer per jaar afval brengen, met een maximum van twee kuub per bezoek. Daartegenover staan iets ruimere openingstijden. Volgens de gemeente zorgen de nieuwe regels voor meer duidelijkheid, een betere doorstroming en een veiligere omgeving voor bezoekers en medewerkers. Bovendien zou er ook minder gebruik gemaakt kunnen worden door bedrijven. Inwoners laten online echter weten zich af te vragen of deze beperkingen het niet juist lastiger maken om afval op een normale manier kwijt te kunnen en voelen zich gestraft door misbruik van een aantal ondernemers.

Zorgen afval in openbare ruimte

Tegelijkertijd geven inwoners aan dat zij steeds vaker afvaldumpingen zien in de openbare ruimte. Afval wordt achtergelaten in bosjes, langs wegen en bij containers. Bij winkelcentrum Adelhof stapelden zich recent steeds vaker vuilniszakken, grofvuil en losse spullen op naast de afvalcontainers, wat voor veel ergernis zorgde onder omwonenden. “Mensen komen hier bewust ’s avonds en zelfs ’s nachts afval dumpen,” schrijft een bewoner op sociale media. Anderen vragen zich hardop af of dit soort situaties vaker zullen voorkomen als het voor inwoners steeds moeilijker wordt om afval op een reguliere manier weg te brengen.

Op sociale media spreken inwoners over een mogelijke ‘voorbode’ van meer afvaldumpingen en, zoals sommigen het noemen, ‘creatieve oplossingen’ om regels te omzeilen. De centrale vraag die daarbij steeds terugkomt, is of het nieuwe afvalbeleid daadwerkelijk leidt tot verbetering, of dat het risico bestaat dat de gemeente er rommeliger van wordt. De vele reacties laten zien dat afvalbeleid niet alleen een praktische, maar ook een maatschappelijke kwestie is.

Zorgen over afval in de openbare ruimte. Foto: aangeleverd.