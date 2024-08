Veel blauw op straat met de Kwakelse kermis

De Kwakel – De Kwakelse kermis maakt sinds 1 augustus 2022 deel uit van het Nederlandse immateriële erfgoed. Stichting De Kwakel Toen & Nu wil dit stukje Kwakels historisch besef levend houden en stimuleren door deze vlaggen met de Kwakelse kermis uit de hangen. Wij kregen uit Canada een foto van oud-Kwakelaar Wout Blijleven, die daar een tuincentrum runde, zijn kinderen hebben dit bedrijf voorgezet. Prachtig dat hij deze foto stuurde, net als meer inwoners als ze op vakantie zijn in delen van de wereld. De kinderoptocht gaat dit jaar voor de 121e keer van start op zondag 1 september. De grote optocht heeft een 70-jarige jubileumoptocht en start op dinsdag 3 september. De kermis is een mooie gelegenheid om de vlag uit te hangen. In het dorp is er dan weer veel blauw in de staten te zien. Laten wij er samen een mooi en gezellig kermisfeest van maken.

Vlaggen zijn nog te koop :

Vlag klein: 45×30 cm € 10,00 voor een boot, tent, caravan of camper.

Vlag middel: 150×100 cm € 22,50 voor een gewone vlaggenstok.

Vlag groot: 225×150 cm € 35,00 voor een grote vlaggenmast.

Banier: 300×100 cm € 65,00 euro voor een banierenmast.

U kunt de vlaggen en banieren nog aanschaffen via de mail of de telefoon. Bij voorkeur via de mail: dp@de-kwakel.com of, als u geen PC heeft, via de telefoon bij Dirk Plasmeijer 06.54695548, Orchideelaan 45 De Kwakel. Stichting De Kwakel Toen & Nu, www.de-kwakel.com

Foto: Wout Blijleven uit Canada