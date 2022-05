Veel bezoekers op braderie en geraniummarkt

Aalsmeer – Beter weer hadden Groei & Bloei, de ondernemers in het Centrum en alle deelnemers aan de braderie en de geraniummarkt zich niet kunnen wensen: Zaterdag 7 mei was een prachtige, zonnige dag en bracht veel mensen op de been. Menigeen had de braderie en de markt waarschijnlijk al genoteerd, na twee jaar weer deze gezellige evenementen, maar ook vast velen besloten op het laatste moment om plantjes te gaan kopen om de tuin op te luisteren en heerlijk te slenteren over de braderie met een gevarieerde deelname.

Er was van alles te koop, van tassen, kleding en schoenen, tot boeken, puzzels, sieraden, beeldjes en leuke hebbedingetjes voor in huis. De stands met verse aardbeien en druiven werden massaal gevonden en langs de snoepkraam lopen zonder iets te kopen, was vooral voor de jonge bezoekers moeilijk. Op het Molenplein was een gezellig terras ingericht en stond voor kinderen een springkussen klaar. Ook diverse verenigingen gaven acte de présence, waaronder stichting SAM die bezoekers uitnodigde een ritje te maken op de (nieuwe) duofiets.

Op de geraniummarkt was het assortiment aan planten divers, vooral de bloeiers als de hortensia’s, afrikaantjes en geraniums vonden gretig aftrek, evenals de ruim gevulde hanging-baskets. Voor de kinderen had Groei & Bloei een stand ingericht waar zij een mooi boeket mochten maken. Net na de middag werd de markt opgeluisterd met een optreden door Aalsmeers Harmonie. Wat was het een gezellige dag met veel blije mensen en heel wat (her)ontmoetingen. Braderie en geraniummarkt: Geslaagd, honderd procent!

Donderdag in de krant nagenieten met nog meer foto’s.