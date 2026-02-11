Veel bezoekers bij IPSO Centrum ’t Anker op Wereldkankerdag

Mijdrecht – Tijdens Wereldkankerdag, afgelopen 4 februari, is er wereldwijd aandacht voor de impact die kanker heeft op het leven van mensen. Er wordt stilgestaan bij het verdere leven met en na kanker. Ook in Mijdrecht besteedde IPSO Centrum ’t Anker aandacht aan deze dag door een programma te organiseren dat in het teken stond van positiviteit en ontmoeting. Het werd een dag vol beweging, creativiteit en samenzijn voor (ex-)patiënten en hun naasten.

Ongeveer één op de twee Nederlanders krijgt in zijn of haar leven de diagnose kanker. Een schrikbarend cijfer, maar voor velen ook herkenbaar. Vrijwel iedereen krijgt in zijn directe omgeving te maken met deze ziekte, die een grote impact heeft en het leven op zijn kop kan zetten. Kanker ontwricht het leven, of je het nu zelf hebt of iemand om wie je geeft. Welke kankersoort het ook betreft en welke behandeling er ook wordt gevolgd, de gevolgen zijn vaak overweldigend. De diagnose en behandeling vragen veel, zowel lichamelijk als emotioneel en geestelijk.

Het goede nieuws

Het goede nieuws is dat, hoewel meer mensen kanker krijgen, er door verbeterde behandelingen en vroegere opsporing niet per definitie meer mensen aan overlijden. Dat neemt niet weg dat de gevolgen van kanker voor het dagelijks leven groot zijn, voor patiënten én hun naasten. Daarom openen zorgorganisaties op en rond Wereldkankerdag hun deuren om te laten zien wat zij kunnen betekenen. Van informatieve bijeenkomsten en lezingen tot een luisterend oor, en van sportieve activiteiten tot gezamenlijke wandelingen.

Ontmoetingsplek

In Mijdrecht biedt IPSO Centrum ’t Anker al jarenlang een ontmoetingsplek voor iedereen die met kanker te maken heeft gehad of nog heeft: patiënten, ex-patiënten, naasten en nabestaanden. Het centrum biedt een warme en laagdrempelige plek voor lotgenotencontact en informatie, speciaal voor inwoners van de gemeente De Ronde Venen. Vanzelfsprekend organiseerde IPSO Centrum ’t Anker ook op deze Wereldkankerdag diverse activiteiten. De dag stond volledig in het teken van positiviteit en ontmoeting. Veel mensen gaven gehoor aan de uitnodiging om deel te nemen aan deze bijzondere dag vol beweging, creativiteit en samenzijn. Ook burgemeester Rosan Kocken schoof tijdens de lunch aan om kennis te maken met het centrum en haar bezoekers. Zij benadrukte het belang van een plek waar ruimte is voor goede gesprekken, lotgenotencontact, afleiding en ontspanning.

In samenwerking met lokale fysiotherapeuten werden sportieve activiteiten aangeboden, variërend van wandelen en lichte kracht- en conditieoefeningen tot een indoor circuittraining, afgestemd op ieders eigen niveau. Daarnaast waren er creatieve workshops en een gezamenlijke lunch. Terugkijkend kan deze Wereldkankerdag in Mijdrecht met recht worden omschreven als een succesvolle, waardevolle, sportieve en middag met volop beweging én ruimte om stil te staan bij het leven met kanker.

Wereldkankerdag is één dag, maar voor veel mensen is kanker elke dag aanwezig. Daarom stopt het werk van IPSO Centrum ’t Anker niet na deze dag. Het hele jaar door zijn er activiteiten en ontmoetingsmomenten. Het centrum verwelkomt iedereen die geraakt is door kanker: als patiënt, ex-patiënt, partner, kind, vriend(in) of mantelzorger. Samen wordt een plek gecreëerd van rust, herkenning en ontspanning.

Wie behoefte heeft aan contact of ondersteuning, is van harte welkom. Het maken van een afspraak wordt gewaardeerd, maar tijdens openingstijden kan men ook gewoon binnenlopen voor een gesprek of een kop koffie. Meer informatie is te vinden op www.ipsocentrumhetanker.nl.

Op de foto: Burgemeester Rosan Kocken (rechts) bij IPSO Centrum ’t Anker. Foto: Peter Pos.