Veel animo voor Clubkas Campagne Rabobank

Aalsmeer – Verenigingen en stichtingen die bankieren bij Rabobank Regio Schiphol kunnen meedoen aan de Rabobank Clubkas Campagne. Leden van de bank bepalen welke verenigingen en stichtingen een bijdrage ontvangen en hoe hoog dit bedrag is. In Aalsmeer, Uithoorn en Haarlemmermeer bruist het van verenigingen en stichtingen die het maatschappelijke, sociale en culturele leven verbeteren. Het ondersteunen van deze verenigingen en stichtingen is één van de manieren van de Rabobank om haar betrokkenheid bij de regio te tonen.

Stemmen op favoriete club

Tijdens de Rabobank Clubkas Campagne brengen leden van Rabobank Regio Schiphol hun stem uit op de vereniging(en) of stichting(en) die zij een warm hart toedragen. Deze stemmen zijn geld waard. Hoe meer stemmen er op een club uitgebracht worden, des te meer geld deze vereniging of stichting ontvangt. De Rabobank Regio Schiphol heeft 60.000 euro te verdelen, dus stem mee! Stemmen kan tot dinsdag 25 september aanstaande, dus wacht niet te lang en steun uw/jouw vereniging.

Leden beslissen

Leden van Rabobank Regio Schiphol beslissen hoe de totale bijdrage van 60.000 euro wordt verdeeld. Juist in deze tijd, waarin het binnenhalen van financiële middelen steeds moeilijker wordt, is deze bijdrage een extra stimulans om dromen te laten uitkomen!

Keuze uit 44 verenigingen en stichtingen

Uit Aalsmeer, Kudelstaart en Rijsenhout hebben maar liefst 44 verenigingen, stichtingen en organisaties zich aangemeld voor de Rabobank Clubkas Campagne.

De sportclubs zijn ruim vertegenwoordigd: van zeilen, badmintonnen, tennissen, turnen, atletiek en sjoelen tot trampolinespringen, schaatsen, korfballen, basketballen en voetballen.

Ook diverse koren en muziekverenigingen hebben zich aangemeld, creatieve clubs hopen op veel stemmen, net als de scouting, de kinderboerderij, de lokale radio, het Jeugdsport- en cultuurfonds, korenmolen De Leeuw, het Oranjecomité, de stichting 4 en 5 mei, stichting beheer Oude Raadhuis en Oud Aalsmeer. Verder ook goede doelen: TeamTimmerman, Mike Multi Foundation, stichting Dag van je Leven en de Dopjesactie Nederland.

En volgend jaar weer zin in een feestelijke maand september? Dan is stemmen op de Feestweek Aalsmeer en de Stichting Pramenrace In Ere (SPIE) wellicht een goede keuze! Wie geen lid is van de Rabobank kan overigens niet stemmen. Een stem uitbrengen kan alleen middels de code die leden thuis hebben ontvangen. Maar, ben je wel lid: Dan zeker voor aanstaande dinsdag 25 september gaan stemmen. Alle clubs kunnen een financieel steuntje in de rug goed gebruiken!