Veel animo voor boek ‘Kudelstaart in oorlogstijd’

Kudelstaart – De belangstelling voor het boek ‘Kudelstaart in oorlogstijd’ is groot. Woensdag 4 maart was er een presentatie in wijkpunt Voor Elkaer Kudelstaart. Frans Kuijpers en Piet Buskermolen namen de bezoekers mee naar het Kudelstaartse dorp in de jaren twintig en dertig, het leven in Kudelstaart tijdens de oorlogsjaren met veel beschreven herinneringen aan de bezettingstijd, de dwangarbeiders in nazi-Duitsland en de merkbare gevolgen van de oorlog. De Indië-gangers worden ook niet vergeten in het boek.

Nieuwsgierig naar de crisisjaren voorafgaand aan de tweede Wereldoorlog en wat er allemaal is gebeurd in Kudelstaart tijdens de tweede Wereldoorlog?

Het boek, volledig in kleur en met hardcover, bestellen kan tot en met 31 maart voor 19,95 euro (vanaf 1 april 24,95 euro) via www.kudelstaartinoorlogstijd.nl of stuur een mail naar info@kudelstaartinoorlogstijd.nl. De oplage is overigens beperkt en de animo is groot, dus wacht niet te lang met bestellen.

Foto: Piet Buskermolen (links) en Frans Kuijpers tijdens de presentatie van het boek in wijkpunt Voor Elkaer.