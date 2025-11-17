VBW-feestmiddag in Wilnis

Wilnis – Na een geslaagde vakantiebijbelweek afgelopen zomer in het Speelwoud organiseert VBW Wilnis zaterdag 22 november een gezellige middag voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar.

Op het programma staan zingen, een poppenkastvoorstelling, een Bijbelverhaal en leuke spelletjes. De bijeenkomst vindt plaats in De Roeping aan de Kerkstraat 12 in Wilnis en duurt van 13.45 tot 16.00 uur. Kinderen mogen vrienden, familie of buurkinderen meenemen; ouders zijn eveneens welkom. Voor vragen of meer informatie: vbwwilnis@gmail.com.

Een gezellige middag voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar. Foto: aangeleverd.