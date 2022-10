Aalsmeer – Vanity van der Plas is 5 jaar oud en woont in Aalsmeer. Maar belangrijker: Vanity is ambassadeur van Stichting Opkikker en zamelt oude en kapotte mobieltjes en tablets in voor een goed doel. Met de opbrengst hiervan steunen Vanity en Stichting Opkikker namelijk gezinnen met een ziek kind. Iemand een oud of kapot mobieltje of tablet? Vanity en haar moeder Natascha komen deze graag ophalen. Een berichtje sturen kan naar 06-17456570 of per mail: vanityshane2021@hotmail.com